Portami con te, contro l’abbandono degli animali (Di lunedì 8 agosto 2022) Di Andrea Orza E’ stata inaugurata l’iniziativa “Portami con Te” promossa dalla Lega Nazionale per la difesa del Cane. Anche la sezione salernitana, rappresentata dalla coinvolgente Emanuela Cataldo, prende parte al progetto di tutela degli animali oltre che di prevenzione all’abbandono degli amici a quattro zampe. Quest’ultima è da considerarsi una violenza di massa silenziosa e sempre più numerosa. Sembra infatti che già dal mese di maggio, l’LNDC abbia registrato dozzine di segnalazioni di cani randagi e rifiutati dai padroni assorbiti dai preparativi per la villeggiatura estiva. Quali ultime notizie dall’LNDC di Salerno? “Siamo di fronte ad un fenomeno che ha bisogno di essere attenzionato. Rintracciati gli animali incustoditi, compresi anche i gatti sarà necessario ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 8 agosto 2022) Di Andrea Orza E’ stata inaugurata l’iniziativa “con Te” promossa dalla Lega Nazionale per la difesa del Cane. Anche la sezione salernitana, rappresentata dalla coinvolgente Emanuela Cataldo, prende parte al progetto di tutelaoltre che di prevenzione alamici a quattro zampe. Quest’ultima è da considerarsi una violenza di massa silenziosa e sempre più numerosa. Sembra infatti che già dal mese di maggio, l’LNDC abbia registrato dozzine di segnalazioni di cani randagi e rifiutati dai padroni assorbiti dai preparativi per la villeggiatura estiva. Quali ultime notizie dall’LNDC di Salerno? “Siamo di fronte ad un fenomeno che ha bisogno di essere attenzionato. Rintracciati gliincustoditi, compresi anche i gatti sarà necessario ...

Nilic_Kirillov : Momento autoimprenditorialità: lo sfigato a pagamento. Devi andare ad una festa e credi di essere quello messo pegg… - Giobegood : RT @Simo_Florence: @animaleuropeRMP @LuciaLaVita1 @fabcet @silviaaaaa28 Ma anche senza Calenda... come si fa a stare con chi ha fatto di Dr… - via_portami : RT @AlRobecchi: Se prendi un mediocre che in carriera può vantare una raccomandazione di Montezemolo e un disastroso passaggio al Mise, più… - LuciaLaVita1 : RT @Simo_Florence: @animaleuropeRMP @LuciaLaVita1 @fabcet @silviaaaaa28 Ma anche senza Calenda... come si fa a stare con chi ha fatto di Dr… - Simo_Florence : @animaleuropeRMP @LuciaLaVita1 @fabcet @silviaaaaa28 Ma anche senza Calenda... come si fa a stare con chi ha fatto… -