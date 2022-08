(Di lunedì 8 agosto 2022) Se è una leggenda delcomea criticare idei Red Devils schierati da ten Hag, allora il fatto è serio. L’ex regista di Ferguson si è prima sfogato sui social network – su Instagramaveva già criticato la postura deidei Red Devils nel ricevere il pallone, ritenuta scorretta da un “professore” del ruolo – invitando ten Hag a inserire gli uomini di maggiore qualtià, ed è poi intervenuto a Premier League Productions dopo la sconfitta contro il Brighton alla prima in campionato, peraltro ad Old Trafford. Nel mirino, dunque, Fred e McTominay. Le sue dichiarazioni: «È stato un inizio shockante per lo, il primo tempo è stato a dir poco scandaloso. Era chiarissimo sin dai primi minuti ...

napolista : Paul #Scholes distrugge i centrocampisti del #ManchesterUnited: «La qualità è pessima» Attacco frontale a… - redbirdcip : @Giovanni_2712 @_IlBoris @acmilan Matic ahahahahah, se prendete pure Paul scholes e van Persie potete vince a champions - FredtheFake : RT @ildumba: Sta arrivando il Paul Scholes de borgata Fidene - ildumba : RT @ildumba: Sta arrivando il Paul Scholes de borgata Fidene - GennaroSpinaa : @MSpekled Vabbe cazzata... Giggs, Lampard e Steve G così di getto, ma anche Paul Scholes, Vieira, Essien... anche se Yaya era enorme eh -

IlNapolista

"McTominay è ridicolo, negli ultimi anni abbiamo visto che con questi due calciatori il centrocampo non va" Se è una leggenda del Manchester United comea criticare i centrocampisti dei ..."Il numero 18 è allo stesso modo importante in quanto è il giorno del compleanno di mia moglie e poi quando guardavo lo United era il numero di". Adesso, però, dopo tre annate col 18, ... Paul Scholes distrugge i centrocampisti del Manchester United: «La qualità è pessima» - ilNapolista Attacco frontale a McTominay e Fred, a partire dalla postura in ricezione del pallone. «McTominay è ridicolo, negli ultimi anni abbiamo visto che con questi due calciatori il centrocampo non va» ...eventi principaliMostra solo gli eventi principaliAttiva JavaScript per utilizzare questa funzioneNick Ames ha già inviato il resoconto della partita, ...