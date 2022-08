444_yw_ : RT @MariaRo99325323: Ecco come viene considerato Salvini dalla mia Napoli -

Teleclubitalia.it

... 4.003 di cui all'antigenico: 3.740 ed al molecolare 263 Test: 21.734 di cui antigenici 17.e molecolari 4.290 Deceduti: 11 di cui uno nelle ultime 48 ore; e 10 deceduti in precedenza ma ...Di questi, 3.740 su 17.sono positivi al tampone antigenico mentre 263 su 4.290 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 18,41%, un punto percentuale in ... Napoli, 444 euro al mese per servizio civile digitale al Comune: requisiti e come candidarsi È aperta la selezione di 15 ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni da impiegare nel Comune di Napoli per 12 mesi con un assegno mensile di 444,30 euro, attraverso due ...Napoli, 3 ago. (askanews) – In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 4.003 positivi al Coronavirus (3.740 al test antigenico e 263 al tampone molecolare), dati che tengono conto dell’aggio ...