Mourinho, quanto affetto per l'Ucraina: 'Pace e felicità per chi vive giorni difficili' (Di lunedì 8 agosto 2022) Non parlerà fino a sabato prossimo, Josè Mourinho. Ma ieri ha fatto un'eccezione ai canali ufficiali dello Shakhtar per mandare un messaggio d'affetto e vicinanza a tutta l'Ucraina: "Stanno ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 8 agosto 2022) Non parlerà fino a sabato prossimo, Josè. Ma ieri ha fatto un'eccezione ai canali ufficiali dello Shakhtar per mandare un messaggio d'e vicinanza a tutta l': "Stanno ...

etrusco74 : ?? Dybala, Matic, Wijnaldum, Celik, Svilar ?? Villar, Perez, Veretout, Santon Se arrivasse anche Belotti quanto da… - PagineRomaniste : #Mourinho: 'Il calcio può dimostrare sentimenti umani. Gli ucraini stanno dimostrando quanto sono uniti e coraggios… - sportli26181512 : Mourinho, quanto affetto per l'Ucraina: 'Pace e felicità per chi vive giorni difficili': Mourinho, quanto affetto p… - Gazzetta_it : #Roma - #Mourinho, quanto affetto per l'Ucraina: 'Pace e felicità per chi vive giorni difficili' - YouNeverTalkAl1 : @baldanza_sergio Ahhh ci illumini lei che dopo aver attaccato la calce sui muri il giorno si innalza a furor di pop… -