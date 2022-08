Lavoratori TPL a Fiumicino senza stipendio | dopo le iniziative Sindacali arrivano i bonifici

(Di lunedì 8 agosto 2022) Si è risolta, almeno per il momento, la vicenda attorno agli autisti del trasporto pubblico locale ache, da quanto si apprende, da quasi due mesi non ricevevano lo. A seguito delletuttavia l’Azienda, fa sapere oggi il Comune di, avrebbe provveduto ad erogare gli arretrati. Pagati gli autisti della TPL aA darne comunicazione è stato l’Assessore ai trasporti Paolo Calicchio. “La società Trotta Bus Services S.p.a ha informato l’amministrazione circa l’avvenuto bonifico delle buste paga del mese di giugno per tutti i lavori dell’azienda, impegnati nel servizio di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di. Il mio personale ringraziamento va alla Filt Cgil, nella persona di Emanuele Pagliarin, perché ...

CorriereCitta : Lavoratori TPL a Fiumicino senza stipendio, dopo le iniziative Sindacale arrivano i bonifici - FILT_Roma_Lazio : #FiltCgil apprendiamo con favore che dal #5agosto sono iniziati ad entrare i bonifici delle retribuzioni di giugno… - savonanews : Tpl Linea, la mobilitazione dei lavoratori: 'Grave e dannosa l'incertezza di politica e istituzioni sullo sviluppo… - TgrRaiFVG : Continua la protesta dei lavoratori del Trasporto Pubblico Locale. Dopo il presidio in Piazza dell’Unità d’Italia a… - francescazeg74 : RT @AndreaOrlandosp: Da settembre un bonus fino a 60€ su abbonamenti del #TPL per persone con reddito <35mila €. Il #bonustrasporti è misur… -

Il Corriere della Città

Un'attenzione particolare sulle categorie "protette", ovvero gli abbonamenti mensili "" (... In allegato: Tabella_tariffe__Alba_08_2022' IdiLinea e i propri rappresentanti ritengono molto grave ed estremamente dannosa per l'azienda, per le ricadute sulle condizioni di lavoro e l'utenza l'incertezza che la politica ... Lavoratori TPL a Fiumicino senza stipendio, dopo le iniziative Sindacale arrivano i bonifici Fiumicino – “La società Trotta Bus Services S.p.a ha informato l’amministrazione circa l’avvenuto bonifico delle buste paga del mese di giugno per tutti i lavori dell’azienda, impegnati nel servizio d ...Calicchio: 'Come Amministrazione stiamo monitorando costantemente la situazione, affinché entro il 20 agosto siano saldate anche le mensilità di luglio” ...