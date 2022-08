ISEE senza Caf e in pochi minuti: ecco come averlo (Di lunedì 8 agosto 2022) Internet è un ‘mondo virtuale’ che permette di mettere in pratica commissioni che prima ci prendevano davvero tanto tempo e che il più delle volte non ci andava di fare. Una di queste era sicuramente quella di poter ottenere l’ISEE solo ed esclusivamente da un commercialista o altro professionista abilitato, andando da un patronato o al CAF. Ora non è più necessario, vediamo perché. L’ISEE comodamente da casa Ottenere l’ISEE comodamente da casa è possibile. E farlo, è addirittura più conveniente e molto più semplice grazie a Spid, Cns o Cie, gli strumenti che permettono ad un cittadino di accedere ai servizi delle pubbliche amministrazioni. Tra i tanti, sono compresi anche quelli legati all’INPS, (l’Istituto al quale dover rivolgersi per l’ISEE). Per avere accesso alla certificazione, oltre che rivolgersi all’INPS, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 agosto 2022) Internet è un ‘mondo virtuale’ che permette di mettere in pratica commissioni che prima ci prendevano davvero tanto tempo e che il più delle volte non ci andava di fare. Una di queste era sicuramente quella di poter ottenere l’solo ed esclusivamente da un commercialista o altro professionista abilitato, andando da un patronato o al CAF. Ora non è più necessario, vediamo perché. L’comodamente da casa Ottenere l’comodamente da casa è possibile. E farlo, è addirittura più conveniente e molto più semplice grazie a Spid, Cns o Cie, gli strumenti che permettono ad un cittadino di accedere ai servizi delle pubbliche amministrazioni. Tra i tanti, sono compresi anche quelli legati all’INPS, (l’Istituto al quale dover rivolgersi per l’). Per avere accesso alla certificazione, oltre che rivolgersi all’INPS, ...

