InsideOver

Nonostante i numerosi incontri con Xi Jinping , Abe non ha mai abbandonato la propria posizione di "falco" in politica estera : membro dell'organizzazione di estrema destra, Abe aveva ...Yamagami sarebbe stato appartenente al gruppo ultranzionalista. Dopo l'arresto l'omicida avrebbe affermato di non aver sparato per motivi politici, ma di aver agito per risentimento nei ... Il Nippon Kaigi, le società segrete e l'estrema destra in Giappone La polizia non ha specificato il nome del culto religioso né del leader dello stesso. Abe era considerato vicino al gruppo politico - religioso neo - shinto conservatore Nippon Kaigi (Conferenza giapp ...