GSP Roma | nuove graduatorie ed errori vecchi Lettera

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 8 agosto 2022) inviata da Ilaria Bellavia - Sono docente di tecnologia, che per sua sfortuna anche quest' anno si ritrova con gps completente sbagliate e vive il dramma del non essere ascoltata da nessuno visto che gli usr non rispondono e il sito dell' atp didopo mezzora dalla pubblicazione , ieri era già in tilt. L'articolo .