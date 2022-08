Gaza | tregua dopo 3 giorni di guerra

(Di lunedì 8 agosto 2022) Cessate il fuoco frae Israele e una nottata di calma,di violenti combattimenti. La mediazione dell’Egitto ha posto fine a un’escalation di. Resta da capire se ladurerà. Secondo le autorità palestinesi, e in particolare il ministero della Salute, i bombardamenti di Israele hanno causato decine di vittime e centinaia di feriti. Israele ha annunciato che riaprirà da oggi 8 agosto il valico commerciale di Kerem Shalom. La chiusura aveva provocato la cessazione delle attività della centrale elettrica di. Riapre anche il valico di Erez da dove oggi potranno transitare 14mila manovali palestinesi della Striscia diche ogni giorno vanno a lavorare in Israele. Nella giornata di ieri 7 agosto il valico di Erez avrebbe subito ...

Agenzia_Ansa : Israele ha accettato una tregua a Gaza. Lo ha dichiarato una fonte della sicurezza egiziana. 'La parte israeliana h… - Agenzia_Ansa : La Jihad islamica da Gaza, secondo i media, ha confermato l'accordo di tregua con Israele. #ANSA - fanpage : Al terzo giorno di guerra arriva il cessate il fuoco. L’Egitto è riuscito a mediare la tregua tra la Jihad islamica… - TheTASCAtt : RT @michelegiorgio2: AGGIORNAMENTO #Gaza mentre si parla di tregua imminente, i palestinesi denunciano l'uccisione di 4 adolescenti della f… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Israele-Striscia di Gaza: regge il cessate il fuoco? Tregua difficile tra Is… -

Dopo tre giorni accordo sul cessate il fuoco mediato dall'Egitto... diplomatici Onu, ma non il sottoscritto che abita lì, a'. La speranza, prosegue, grazie anche ... rimasto in 'costante contatto' con il vice parroco e le suore, conferma che 'lain queste ...Il parroco di Gaza: torni la pace. “Speriamo che non sia solo una tregua ma che torni la pace” commenta padre Gabriel Romanelli, parroco di Gaza: “stiamo tutti bene ma i disagi sono molti Il president ...I combattimenti. Israele ha attaccato almeno 140 obiettivi nella striscia di Gaza. Fonti della Jihad citate da Haaretz hanno riferito di un accordo per un cessate il fuoco che entrerà in vigore alle 2 ...