Di debito si muore. In Cina riesplode la mina Huarong (Di lunedì 8 agosto 2022) La Cina è il Paese della cenere, sotto la quale arde una brace pronta a innescare nuovi e, per sfortuna di Pechino prevedibili, incendi. Lo dimostra la grande crisi finanziaria che attanaglia la seconda economia mondiale, fatta di una bolla immobiliare a sua volta figlia di un debito troppe volte sfuggito di mano, che parte dalle piccole banche di provincia finite a corto di liquidità e arriva ai grandi gruppi del mattone, a gambe all'aria dopo aver costruito decine di migliaia di appartamenti che nessuno ha comprato. Adesso, dal passato riaffiora un altro spettro, non meno pericoloso delle varie Evergrande, Shimao, Fosun, aziende indebitate fino al collo e lasciate al loro destino (il fondo per il mattone da 300 miliardi di yuan ad oggi non è sufficiente a evitare i default), nonostante la consapevolezza dello stesso governo cinese: ...

