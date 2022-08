Cosa si muove nel centrosinistra dopo l' abbandono di Calenda

MarioNicolini95 : @Sofiajeanne @Corriere @GiorgiaMeloni Cosa c’è di illogico? Date le premesse ideologiche da cui muove, le conseguen… - The_Last_Gasp : @PieroSansonetti Caccia ai migranti??? Cmq ci sono duecentomiliardi di ragioni, il calcolo è l'unica cosa che li m… - ErdoniEmanuel : @EhmYana @ItalyMFA E dei 43 morti del ponte Morandi cosa facciamo che dopo 4 anni non c è u colpevole la magistrat… - floreasol : Impossibile dire qualsiasi cosa contro Israele, si viene subito tacciati di antisemitismo. Quindi silenzio. E Isra… - JXhearbrave : @serracchiani Pauuuura? Tanta. Perché l'unica cosa che vi muove è essere contro il CDX. Ma anche il CDX non è da votare -

Corriere della Calabria

[…]sia successo dopo (la firma del patto, ndr) di cosi stravolgente, non lo so. Non lo comprendo' ha dichiarato Bonino. Mentre, alla domanda susia successo all'interno del suo ...hi sono i protagonisti del duello Chi ha fatto la promessa più grossa e, oseremmo dire, irrealizzabile Chesinei partiti politici Tre - quattro minuti di racconto per capirci qualcosa ... Politiche, nel centrodestra si stringe sui collegi: ecco cosa si muove nei partiti calabresi Dopo che il leader di Azione si è sfilato dalla coalizione con il Pd e l'alleanza tra Sinistra Italiana e Verdi, adesso rischia la spaccatura con +Europa. Letta, Bonino, Della Vedova, Fratoianni: cosa ...La normalizzazione delle rotte alimentari dall'Ucraina è ancora lunga, ma qualcosa si muove, e dei prodotti che mancavano da un po' per le difficoltà legate alla guerra e che per questo avevano avuto ...