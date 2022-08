Calciomercato Inter – Numeri e curiosità dell’obiettivo Akanji | VIDEO

Gazzetta_it : Psg, nuovo assalto a Skriniar. Inzaghi fa muro, ora tocca all'Inter #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Inter: oggi è la giornata della risoluzione del contratto di Alexis #Sanchez. L'annuncio… - DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | #Sanchez ha firmato la risoluzione: si attende l'annuncio ufficiale - Babymfops : RT @DiMarzio: #Calciomercato, @Inter | #Sanchez ha firmato la risoluzione: si attende l'annuncio ufficiale - DuMombas : RT @DiMarzio: #Calciomercato, @Inter | #Sanchez ha firmato la risoluzione: si attende l'annuncio ufficiale -

Si sofferma sul momento dell'a cinque giorni dalla prima di campionato contro il Lecce Filippo Tramontana nel suo editoriale per.com. Il cronista tifoso nerazzurro, volto e voce di 7Gold, scrive tra l'altro ...Il nome tornato di moda è quello di Nahitan Nandez , già accostato nelle scorse sessioni di. Tottenham su Calhanoglu Il rischio che l'possa perdere un titolarissimo in queste ...Calciomercato Serie A / Lo Spezia vicino a Dragowski. Sassuolo e Salernitana su Maggiore. Fiorentina fiduciosa per Lo Celso ...Il centrale slovacco è stato nel mirino di diversi top club europei, su tutti il Paris Saint Germain e il Chelsea, ma l'Inter non ha voluto concedere sconti alzando il muro e non abbassando le ...