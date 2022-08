Calcio, Roma: imminente l’arrivo di Belotti (Di lunedì 8 agosto 2022) Nei prossimi giorni la Roma dovrebbe annunciare l’ingaggio di Andrea Belotti. L’affare potrebbe divenire ufficiale dopo che Eldor Shomurodov si trasferirà al Bologna, che ha superato il Torino nella corsa a due. Tiago Pinto vuole un trasferimento in prestito con obbligo di riscatto ma le parti stanno trovando una soluzione intermedia: diritto di acquisto vincolato a condizioni facili, come il 50 per cento delle presenze, la salvezza del Bologna e un certo numero di gol stagionali. Belotti attende solo la chiamata finale dopo aver respinto ogni altra ipotesi. Spunta anche un altro calciatore senza contratto potrebbe essere presto aggregato alla rosa. Si tratta di Dan-Axel Zagadou, difensore centrale mancino che ha concluso la sua avventura al Borussia Dortmund. Classe ‘99, sarebbe una scommessa utile a rinforzare il pacchetto di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 8 agosto 2022) Nei prossimi giorni ladovrebbe annunciare l’ingaggio di Andrea. L’affare potrebbe divenire ufficiale dopo che Eldor Shomurodov si trasferirà al Bologna, che ha superato il Torino nella corsa a due. Tiago Pinto vuole un trasferimento in prestito con obbligo di riscatto ma le parti stanno trovando una soluzione intermedia: diritto di acquisto vincolato a condizioni facili, come il 50 per cento delle presenze, la salvezza del Bologna e un certo numero di gol stagionali.attende solo la chiamata finale dopo aver respinto ogni altra ipotesi. Spunta anche un altro calciatore senza contratto potrebbe essere presto aggregato alla rosa. Si tratta di Dan-Axel Zagadou, difensore centrale mancino che ha concluso la sua avventura al Borussia Dortmund. Classe ‘99, sarebbe una scommessa utile a rinforzare il pacchetto di ...

