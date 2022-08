Cacciari: «Meloni premier? Faranno di tutto per fermarla, ne vedremo di tutti i colori» (Di lunedì 8 agosto 2022) «Quanto accaduto ha davvero dell’incredibile». Massimo Cacciari commenta così l’addio di Calenda a Letta: «Anche se in molti, come il sottoscritto, non si aspettavano che sarebbe finita così male, ragionando è una conclusione logica». Intervistato da Affari Italiani, il filosofo ed ex sindaco di Venezia definisce queste “intese dettate unicamente da uno stato di necessità”. Cacciari: «Il centrodestra vincerà in tutti i collegi uninominali» «In campagna elettorale – sottolinea – avrebbero anche potuto fingere di stare insieme, ma un bel casino sarebbe potuto comunque uscire. E sarebbe stato perfino peggio». Il risultato? «Probabilmente il centrodestra vincerà in tutti i collegi uninominali, poi nel proporzionale vedremo come andrà a finire. È un sistema elettorale pazzesco, senza alcun senso ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 8 agosto 2022) «Quanto accaduto ha davvero dell’incredibile». Massimocommenta così l’addio di Calenda a Letta: «Anche se in molti, come il sottoscritto, non si aspettavano che sarebbe finita così male, ragionando è una conclusione logica». Intervistato da Affari Italiani, il filosofo ed ex sindaco di Venezia definisce queste “intese dettate unicamente da uno stato di necessità”.: «Il centrodestra vincerà ini collegi uninominali» «In campagna elettorale – sottolinea – avrebbero anche potuto fingere di stare insieme, ma un bel casino sarebbe potuto comunque uscire. E sarebbe stato perfino peggio». Il risultato? «Probabilmente il centrodestra vincerà ini collegi uninominali, poi nel proporzionalecome andrà a finire. È un sistema elettorale pazzesco, senza alcun senso ...

