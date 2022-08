Triple H: “Un rimpianto? Non aver mai avuto un 1 vs 1 con The Rock a WrestleMania” (Di domenica 7 agosto 2022) Tra la fine degli anni ’90 e inizio 2000 due delle superstar più popolari erano sicuramente Triple H e The Rock, i due insieme ad altri grandi nomi del tempo come ad esempio Stone Cold Steve Austin, The Undertaker, Mick Foley e le sue varie personalità, per citarne alcuni hanno sicuramente segnato un’epoca. The Game e The Rock hanno anche avuto un’accesa rivalità con i due che si sono affrontati in vari incontri e spesso e volentieri validi per l’alloro massimo. I due però, strano a dirsi, non si sono mai affrontati in un match a WrestleMania, o meglio non si sono mai affrontati in 1 vs 1 nell’evento più importante dell’anno. Un grande rimpianto I due infatti si affrontarono a WrestleMania 2000 ma l’incontro fu un Fatal 4 Way Elimination match con ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 7 agosto 2022) Tra la fine degli anni ’90 e inizio 2000 due delle superstar più popolari erano sicuramenteH e The, i due insieme ad altri grandi nomi del tempo come ad esempio Stone Cold Steve Austin, The Undertaker, Mick Foley e le sue varie personalità, per citarne alcuni hanno sicuramente segnato un’epoca. The Game e Thehanno ancheun’accesa rivalità con i due che si sono affrontati in vari incontri e spesso e volentieri validi per l’alloro massimo. I due però, strano a dirsi, non si sono mai affrontati in un match a, o meglio non si sono mai affrontati in 1 vs 1 nell’evento più importante dell’anno. Un grandeI due infatti si affrontarono a2000 ma l’incontro fu un Fatal 4 Way Elimination match con ...

