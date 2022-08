sportli26181512 : Toromania: il silenzio di Juric vale più di 1.000 parole: Il silenzio che fa rumore, le assenze che si fanno più no… -

Calciomercato.com

... che di natura è interventista ed è sempre pronto, nel bene e nel male, a mettere la faccia nelle diverse situazioni, che è rimasto defilato, in, nonostante sia stato tirato in ballo nella ...Avrebbe potuto congedarsi in maniera diversa, questo sì, annunciare il suo addio prima di arrivare alla scadenza e salutare i tifosi ma non lo ha fatto, ha preferito rifugiarsi nel. Almeno ... Toromania: il silenzio di Juric vale più di 1.000 parole Hanno litigato Davide Vagnati e Ivan Juric, ma a uscirne male da questa vicenda è tutto il Torino. Non solo il dt, non solo il tecnico, che pure ci hanno messo del loro con una sceneggiata nel parcheg ...