Teste mozzate e infilzate sulle picche | l' orrore supremo di Putin | Immagini forti

(Di domenica 7 agosto 2022) Bisogna guardare questa immagine in ginocchio. È l'unica posizione decente che ci è concessa per non trasformarci in voyeur complicit. La foto è ripugnante, ma quella testa infilata su una picca, offerta ai corvi del Donbass, non è ripugnante, è qualcosa che somiglia al capo mozzato di Giovanni Battista nel quadro di Caravaggio che fa piangere chiunque lo contempli nella cattedrale di Malta: qualcosa di sacro, a quelle guance livide san Francesco darebbe una carezza, e bacerebbe le due mani inchiodate alla recinzione. Noi non siamo capaci. Ma metterci in ginocchio possiamo, chiedendo perdono di essere uomini, e di non aver fatto di tutto per fermare l'atrocità di questa guerra che si combatte ai confini dell'Europa. Una testa infilata su una picca, e due mani inchiodate ad una recinzione. Abbiamo cercato invano la prova che fosse un falso. Niente da fare. Tutto congiura a ...