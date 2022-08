Techetechetè | bufera per la Rai | l’hanno fatta grossa

Leggi su youmovies

(Di domenica 7 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., trasmissione Rai molto amata e seguita dal pubblico, è finita sotto accusa da parte dei telespettatori. Ecco che cosa è accaduto. Sono davvero in molti i seguaci della trasmissione televisiva, programma in onda su Rai 1 che mette in mostra vari momenti importanti della televisione italiana. Tantissimi i ricordi legati a personaggi del