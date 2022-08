Sonia Bruganelli e Flora Canto, ecco il motivo per cui è finita la loro amicizia (Di domenica 7 agosto 2022) Può bastare una battuta ironica a mettere fine a un’amicizia? A quanto pare sì. Sembrerebbe infatti che Sonia Bruganelli e Flora Canto non sia più amiche. Pomo della discordia: l’aereo privato. Ma facciamo un passo indietro. Circa un mese fa l’opinionista del Grande Fratello ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritraeva a bordo di un aereo privato, con una didascalia alquanto provocatoria, tale da creare un putiferio fra il popolo del web: Giuro che prima o poi la smetto… per ora però preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere bagaglio che arriverebbe forse a Toronto, riprendermi il covid e fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio ... Leggi su isaechia (Di domenica 7 agosto 2022) Può bastare una battuta ironica a mettere fine a un’? A quanto pare sì. Sembrerebbe infatti chenon sia più amiche. Pomo della discordia: l’aereo privato. Ma facciamo un passo indietro. Circa un mese fa l’opinionista del Grande Fratello ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritraeva a bordo di un aereo privato, con una didascalia alquanto provocatoria, tale da creare un putiferio fra il popolo del web: Giuro che prima o poi la smetto… per ora però preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere bagaglio che arriverebbe forse a Toronto, riprendermi il covid e fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio ...

