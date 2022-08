Sevilla FC | l’abbraccio di Julen per il suo figlio più caro

Leggi su justcalcio

(Di domenica 7 agosto 2022) 2022-08-07 14:21:23 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: ELa firma di Isco per il Siviglia è caduta, come titoli MARCA, come una bomba. Si è detto molto sulla possibilità che il malagueo possa finire a Nervin, con un Lopetegui che beve, beve e beve il vento per questo calciatore e tutti quelli del suo profilo. Quelli che non si bruciano per la palla (si divertono solo quando entrano in contatto con essa) e per loro la pressione fa parte del lavoro, come scrivere una mail, andare alle riunioni o anche scendere alla macchina del caffè. Non sussultano. Fa parte della sua routine. E a Nervin la pressione è terrificante quando la squadra non funziona, come nel primo tempo contro il Cadice. È stata un’amichevole e con gli spalti mezzi pieni, ma il pubblico protesta se non gli viene dato ...