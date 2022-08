Ordinanza choc: 15mila euro per scalare il Monte Bianco. Ma non basta e il sindaco chiude i rifugi (Di domenica 7 agosto 2022) Tutto a causa della siccità: la neve si scioglie e le cadute di sassi e pietre possono essere causa di incidenti dalle conseguenze gravissime, a volte fatali. Ma nonostante la raccomandazione di non scalare il Monte Bianco, decine di ‘pseudo alpinisti’ si mettono lo stesso in cammino lungo la via normale francese dal rifugio del Gouter. Decine di ‘pseudo alpinisti’ ignorano la raccomandazione di non scalare il Monte Bianco lungo la via normale francese dal rifugio del Gouter (Instagram)Il sindaco di Saint-Gervais, Jean Marc Peillex, lo aveva scritto in un post a chiare lettere: “Pericolo di morte”. La nota la prefettura dell’Alta Savoia (Francia) e il comune di Saint-Gervais-les-Bains rivolta agli alpinisti aveva ulteriormente ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 7 agosto 2022) Tutto a causa della siccità: la neve si scioglie e le cadute di sassi e pietre possono essere causa di incidenti dalle conseguenze gravissime, a volte fatali. Ma nonostante la raccomandazione di nonil, decine di ‘pseudo alpinisti’ si mettono lo stesso in cammino lungo la via normale francese dalo del Gouter. Decine di ‘pseudo alpinisti’ ignorano la raccomandazione di nonillungo la via normale francese dalo del Gouter (Instagram)Ildi Saint-Gervais, Jean Marc Peillex, lo aveva scritto in un post a chiare lettere: “Pericolo di morte”. La nota la prefettura dell’Alta Savoia (Francia) e il comune di Saint-Gervais-les-Bains rivolta agli alpinisti aveva ulteriormente ...

