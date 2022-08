Milan | aspettando il mercato è emergenza a centrocampo

gippu1 : Aspettando #DeKetelaere, la maglia numero 90 del Milan è stata indossata in serie A solo per cinque minuti (più rec… - Ciarelli_DS : @cavs1899 @AntoVitiello Che disagio di commento mamma mia….. ma perché non ti compri una squadra e fai La Rosa di 4… - rex_alberto : @milan_corner Un mese di Krunic titolare. Si gode! Aspettando Posega! - SCRIGNOMAGICO : #sportitalia Vicenza-Milan finita da mezzora e ancora sto aspettando degli highlights degni di questo nome, tante… - casadivinz : Ma la pioggia la avete nel cervello @tvdellosport Io fossi in voi AC Milan andrei ora a licenziarli, questa partn… -

Virgilio Sport

La goleada di Vicenza ha chiuso un precampionato più che soddisfacente per il, ad eccezione del passo falso in Ungheria contro lo ZTE, frutto però anche dalla precaria condizione generale della squadra e della formazione con tanti giovani mandata in campo da Stefano Pioli ...PROBABILI FORMAZIONI REAL VALLADOLID LAZIOla diretta tra Real Valladolid e Lazio, vi ... Difesa a 4 con Lazzari che agirà da terzino destro, centrali l'exAlessio Romagnoli e Casale ... Milan, aspettando De Ketelaere i tifosi hanno già un nuovo idolo L'infortunio di Tonali a Vicenza complica i piani di Pioli in vista del debutto in campionato: Pobega, Krunic e Bakayoko in lizza per fare coppia con Bennacer ...L'infortunio ai flessori di ieri di Sandro Tonali, che se si fosse stirato dovrebbe restare fuori per un mese, rischia di modificare i piani di rafforzamento del Milan a centrocampo: come ...