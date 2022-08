LIVE Moto2, GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: Augusto Fernandez è il più veloce nel warm-up, 11° Vietti. Alle 15.30 la gara (Di domenica 7 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI warm UP E gara DELLA MOTOGP DAlle 10.40 E DAlle 14.00 CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI warm UP E gara DELLA MOTO3 DAlle 10.20 E DAlle 12.20 11.29 Grazie per la cortese attenzione e ci rivediamo Alle ore 15.30 per la gara. 11.27 Celestino Vietti non eccezionale in questo turno mattutino. Solo un giro buono che lo ha portato in 11a posizione. Oggi, ricordiamolo, scatterà dalla quinta casella della griglia 11.25 Augusto Fernandez si conferma il Grande candidato al successo ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADIUP EDELLA MOTOGP D10.40 E D14.00 CLICCA QUI PER LADIUP EDELLA MOTO3 D10.20 E D12.20 11.29 Grazie per la cortese attenzione e ci rivediamoore 15.30 per la. 11.27 Celestinonon eccezionale in questo turno mattutino. Solo un giro buono che lo ha portato in 11a posizione. Oggi, ricordiamolo, scatterà dalla quinta casella della griglia 11.25si conferma ilde candidato al successo ...

OA_Sport : LIVE #Moto2, #BritishGP 2022 in DIRETTA: si parte con il warm-up, #Vietti lancia la sfida a #Fernandez e #Ogura - Reemul64 : RT @corsedimoto: LIVE WARM UP - La domenica di gare a Silverstone inizia dai warm up. La diretta live dei turni Moto3, Moto2 e MotoGP in te… - dianatamantini : LIVE WARM UP - La domenica di gare a Silverstone inizia dai warm up. La diretta live dei turni Moto3, Moto2 e MotoG… - corsedimoto : LIVE WARM UP - La domenica di gare a Silverstone inizia dai warm up. La diretta live dei turni Moto3, Moto2 e MotoG… - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: warm-up e gara in tempo reale - #Moto2 #Bretagna #DIRETTA: #warm-up -