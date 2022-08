Juventus | Agnelli ha deciso | summit con Allegri dopo la batosta

tuttosport : '#VillarPerosa è la casa di famiglia, il luogo dove ci siamo sempre trovati tutti e dove la #Juventus ha trovato, a… - emamarro : RT @nostalgiafutbo1: Platini y Gianni Agnelli. Juventus. - caterinaerrigo : RT @nostalgiafutbo1: Platini y Gianni Agnelli. Juventus. - ZonaBianconeri : RT @LudovicaFinardi: dopo aver deciso di non rinnovare #Dybala scelta lecita, hanno detto che avevano le idee chiare, ci prendono per il cu… - ZonaBianconeri : RT @Vittoriog82: Questa rischia di essere la peggiore #Juventus della storia proprio nel centenario della famiglia #Agnelli. Una beffa atro… -

... Massimiliano Allegri - AndreaNon è poca la preoccupazione anche in casaa una settimana dall'inizio del campionato. La squadra di Allegri ha subito una pesante sconfitta alla ...In società (e in un ruolo apicale, è vicepresidente) c'è già Pavel Nedved , grande amico di Del Piero, ma anche di Andrea. E nelle ultime ore la stessaha pubblicato su twitter una ...La dirigenza non avrebbe preso per niente bene la sconfitta subita in amichevole contro la squadra di Diego Simeone.Allegri nel ruolo di pompiere difende la sua Juve La sconfitta con l'Atletico Madrid fa suonare il campanello d'allarme in casa bianconera, il tecnico della ...