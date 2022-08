Juve-Atletico Madrid 0-4, disastro bianconero in amichevole (Di domenica 7 agosto 2022) (Adnkronos) - La Juventus perde 4-0 contro l'Atletico Madrid nell'amichevole giocata alla Continassa. Pessima prestazione dei bianconeri allenati da Allegri, surclassati dagli spagnoli nell'ultimo test prima dell'inizio del campionato di Serie A 2022-2023, al via tra una settimana. I colchoneros passano con la tripletta dell'ex bianconero Morata (10', 43', e 52'), accostato alla Juve anche in questa sessione di mercato. L'Atletico chiude i conti al 91' con Cunha, facendo calare il sipario nel match in cui i torinesi offrono uno spettacolo pessimo: zero gioco, zero idee, zero ritmo. "Abbiamo lavorato molto in questa settimana, siamo arrivati un po' stanchi: non è un'attenuante, questa partita ci deve far pensare che per vincere partite contro avversari così ci vuole un ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) (Adnkronos) - Lantus perde 4-0 contro l'nell'giocata alla Continassa. Pessima prestazione dei bianconeri allenati da Allegri, surclassati dagli spagnoli nell'ultimo test prima dell'inizio del campionato di Serie A 2022-2023, al via tra una settimana. I colchoneros passano con la tripletta dell'exMorata (10', 43', e 52'), accostato allaanche in questa sessione di mercato. L'chiude i conti al 91' con Cunha, facendo calare il sipario nel match in cui i torinesi offrono uno spettacolo pessimo: zero gioco, zero idee, zero ritmo. "Abbiamo lavorato molto in questa settimana, siamo arrivati un po' stanchi: non è un'attenuante, questa partita ci deve far pensare che per vincere partite contro avversari così ci vuole un ...

