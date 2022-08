Gazzetta: allarme rosso all’Inter, prende 4 gol dal Villarreal e chiude un pre-campionato triste (Di domenica 7 agosto 2022) L’Inter perde nettamente 4-2 dal Villarreal nell’amichevole di Pescara e alla Gazzetta si allarmano: l’Inter scopre che dovrà crescere molto e in fretta se vuole vincere quello della seconda stella. Ha perso 4-2 contro il Villarreal, semifinalista nell’ultima Champions, e ha chiuso un precampionato triste, da allarme rosso: una sola vittoria (Lugano) e 10 gol subiti in 5 partite. La difesa è l’emergenza più plateale: nessuno da salvare. Ma anche la costruzione del gioco arranca, tra la nuova ossessione della profondità e il vecchio palleggio smarrito. Lukaku ha segnato ancora, ma la Lu-La è stata rifornita con il contagocce. La difesa? Skriniar bruciato sul secondo gol, Bastoni poco lucido, De Vrij sorpreso nella quarta rete. E pure Handa non è incolpevole L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 agosto 2022) L’Inter perde nettamente 4-2 dalnell’amichevole di Pescara e allasi allarmano: l’Inter scopre che dovrà crescere molto e in fretta se vuole vincere quello della seconda stella. Ha perso 4-2 contro il, semifinalista nell’ultima Champions, e ha chiuso un pre, da: una sola vittoria (Lugano) e 10 gol subiti in 5 partite. La difesa è l’emergenza più plateale: nessuno da salvare. Ma anche la costruzione del gioco arranca, tra la nuova ossessione della profondità e il vecchio palleggio smarrito. Lukaku ha segnato ancora, ma la Lu-La è stata rifornita con il contagocce. La difesa? Skriniar bruciato sul secondo gol, Bastoni poco lucido, De Vrij sorpreso nella quarta rete. E pure Handa non è incolpevole L'articolo ...

