Elezioni: Calenda esce dall'alleanza con il Pd (Di domenica 7 agosto 2022) Lo strappo era nell'aria, ed è arrivato. Carlo Calenda rinuncia all'alleanza con il Pd, dopo che quest'ultimo, ieri, ha siglato l'accordo con Sinistra Italiana e Verdi e Impegno civico. Il leader di ...

