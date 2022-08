(Di domenica 7 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Fermi nei pagamenti degli stipendi e delle spese ordinarie. Il Tribunale di Napoli dà incarico a un amministratore giudiziario, che rifiuta per motivi personali e il mese di agosto rallenta la seconda nomina. È quanto sta succedendo nel grande parco cittadino napoletano, che è stato bloccato nella gestione economica dal tribunale a seguito della ispezione giudiziale chiesta da alcuni soci di minoranza. A sollevare il caso è lo stesso presidente (al momento sospeso dall’incarico) della società Newspa, Gianluca, che nel 2018, come socio maggioritario e amministratore unico, apre il Parco chiuso da anni ridandogli vita, attraversando anche i due anni dell’emergenza Covid. Oggi,deve “giustificare” la gestione di questi anni, su richiesta proprio ...

anteprima24.it

...materia d'impresa del Tribunale di Napoli - ha nominato un amministratore giudiziario per NewSpa , che gestisce lo storico parco dei divertimenti e che è riconducibile a Gianluca...Più di due anni per passare al setaccio bilanci, fatture e documenti contabili per poi decidere l'allontanamento dell'amministratore unico di NewGianlucae la revoca del Cda a causa di 'gravi irregolarità', con la conseguente nomina di un amministratore giudiziario 'chiamato a ripristinare la legalità dell'agire ... Edenlandia, Vorzillo: "Situazione paradossale, serve chiarezza" Nella relazione chiesta dai giudici evidenziate anomalie nella gestione dei fondi. Intervento del Tribunale: «Sono cresciuti i debiti in bilancio» ...La società che gestisce lo storico parco dei divertimenti Edenlandia a Fuorigrotta nel mirino del Tribunale di Napoli ...