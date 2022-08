Dopo lo strappo di Calenda, Conte a muso duro contro Letta: «Il Pd pensa di riaprire al M5s? Enrico, offri pure i seggi liberi a Di Maio» (Di domenica 7 agosto 2022) Calenda strappa l’accordo con il centrosinistra, e Giuseppe Conte torna all’attacco di Enrico Letta, anche alla luce della decisione di escludere il M5s dal perimetro delle alleanze del centrosinistra, o del cosiddetto “campo largo”, o “ampio”, essendo responsabili della caduta dell’esecutivo guidato da Mario Draghi. In un post su Facebook, l’avvocato di Volturara Appula, lancia una nuova frecciata al segretario del Pd: «In molti in queste ore mi chiedono cosa ne sarà del “campo largo” di Letta, Dopo il broncio di Calenda, le voraci pretese di posti sicuri di Tabacci e Di Maio, i veti incrociati e le repentine giravolte: non spetta a me la risposta. Per parte mia posso solo dire che questo disastro politico mi sembra lontano anni luce ... Leggi su open.online (Di domenica 7 agosto 2022)strappa l’accordo con il centrosinistra, e Giuseppetorna all’attacco di, anche alla luce della decisione di escludere ildal perimetro delle alleanze del centrosinistra, o del cosiddetto “campo largo”, o “ampio”, essendo responsabili della caduta dell’esecutivo guidato da Mario Draghi. In un post su Facebook, l’avvocato di Volturara Appula, lancia una nuova frecciata al segretario del Pd: «In molti in queste ore mi chiedono cosa ne sarà del “campo largo” diil broncio di, le voraci pretese di posti sicuri di Tabacci e Di, i veti incrociati e le repentine giravolte: non spetta a me la risposta. Per parte mia posso solo dire che questo disastro politico mi sembra lontano anni luce ...

Adnkronos : Conte dopo lo strappo di #Calenda con il Pd: 'Letta ha fatto disastro politico. Stupefatto dal balletto di questi g… - Adnkronos : Letta dopo lo strappo di #Calenda in vista delle elezioni : 'L’unico suo alleato è sé stesso”. #news - RCostruttori : @giodiamanti Per Calenda è un LOSE LOSE a prescindere. Lo strappo dopo un accordo bollato e pubblicizzato è da dile… - Maicuntent1986 : @niccobiancalani @saIva___ Ma sì torna bene dopo uno strappo così? - Quinta00876879 : RT @lucamattanza: Dopo lo strappo del 'Burino dei Parioli' e il suo possibile avvicinamento a IV, per creare il terzo polo, aspettiamo i co… -