Clarissa Selassié risponde ad un fan e rivela: “E’ stata un’esperienza molto brutta…” (VIDEO) (Di domenica 7 agosto 2022) Clarissa Selassié risponde alle domande e curiosità dei fan sui social: ecco cosa è emerso dalle sue parole Clarissa Selassié lo scorso settembre ha varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip insieme alle sorelle Lulù e Jessica. L’ex gieffina è rimasta nel cuore di tantissimi italiani durante la sua esperienza all’interno del reality show di Canale 5. La giovane princess ha partecipato al noto reality show insieme alle sue sorelle Lulù e Jessica. Le tre ex gieffine sono riuscite a realizzare un brillante percorso e soprattutto Jessica è riuscita a battere tutti i finalisti portando a casa la vittoria. Dopo la partecipazione le tre sorelle stanno già lavorando su nuovi progetti. Negli ultimi mesi hanno girato l’Italia realizzando importanti shooting e prendendo parte a speciali ... Leggi su 361magazine (Di domenica 7 agosto 2022)alle domande e curiosità dei fan sui social: ecco cosa è emerso dalle sue parolelo scorso settembre ha varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip insieme alle sorelle Lulù e Jessica. L’ex gieffina è rimasta nel cuore di tantissimi italiani durante la sua esperienza all’interno del reality show di Canale 5. La giovane princess ha partecipato al noto reality show insieme alle sue sorelle Lulù e Jessica. Le tre ex gieffine sono riuscite a realizzare un brillante percorso e soprattutto Jessica è riuscita a battere tutti i finalisti portando a casa la vittoria. Dopo la partecipazione le tre sorelle stanno già lavorando su nuovi progetti. Negli ultimi mesi hanno girato l’Italia realizzando importanti shooting e prendendo parte a speciali ...

361_magazine : - MirabitoKetti : @lulu_selassie Noi, amiamo te, Jessica e Clarissa, siete le ragazze della porta accanto, il successo non vi ha dato… - VanessaLoveme : #Catfish Diogene detta Ne, assomiglia a Clarissa Selassiè fake princesse. Praticamente Clarissa è la terza gemella. #GFVIP - ParliamoDiNews : Jessica Selassiè difende la sorella Clarissa dagli hater, Princess unite contro l’odio social | MondoTV 24… - Giusy178137351 : RT @tendenzetv: #fairylu: per i contenuti Instagram pubblicati da Lulù Selassié la scorsa notte in compagnia delle sorelle Jessica e Claris… -

Roberto Alessi/ "Vidi l'ultima volta Lady D in Sardegna, giorno dopo sarebbe morta" Clarissa Selassiè, da concorrente del GFVip 6 a cantante/ Primo singolo in arrivo Grande Fratello Vip 7: transgender tra i concorrenti/ Parla Signorini: tra i nomi... Clarissa Selassiè, da concorrente del GFVip 6 a cantante/ Primo singolo in arrivo 'Se parlare di LGBT+ è controproducente No, è importante che si parli di diritti LGBT. Come di transgender. Basta ... Selassiè, da concorrente del GFVip 6 a cantante/ Primo singolo in arrivoSelassiè, da concorrente del GFVip 6 a cantante/ Primo singolo in arrivo 'Se parlare di LGBT+ è controproducente No, è importante che si parli di diritti LGBT. Come di transgender. Basta ...