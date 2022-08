Calenda non racconti bugie: il triangolo con Fratoianni e Bonelli lui lo aveva considerato (Di domenica 7 agosto 2022) Fossimo nei panni di Carlo Calenda non mancheremmo di mandare un mazzo di fiori a Lucia Annunziata per la soave indulgenza con cui lo ha trattato in trasmissione. Un carezzevole massaggio in guanti bianchi laddove un altro politicamente meno coinvolto non avrebbe esitato ad usare la striglia. Ma, si sa, la sinistra è una grande terrazza dove si conoscono tutti, e così anche l’incredibile voltafaccia del leader di Azione è praticamente passato in cavalleria. Buon per lui. Meno per gli elettori che vorrebbero capirci qualcosa in questo tiremmolla sulle alleanze anti-Meloni azionato senza cautela dal sopravvalutato Enrico Letta e che ora rimbalza in ogni dove in un’orgia di accuse e reciproche recriminazioni. La linea difensiva di Calenda non è credibile Lungi da noi l’idea di distribuire torti e ragioni in una situazione già di per sé confusa e resa ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 7 agosto 2022) Fossimo nei panni di Carlonon mancheremmo di mandare un mazzo di fiori a Lucia Annunziata per la soave indulgenza con cui lo ha trattato in trasmissione. Un carezzevole massaggio in guanti bianchi laddove un altro politicamente meno coinvolto non avrebbe esitato ad usare la striglia. Ma, si sa, la sinistra è una grande terrazza dove si conoscono tutti, e così anche l’incredibile voltafaccia del leader di Azione è praticamente passato in cavalleria. Buon per lui. Meno per gli elettori che vorrebbero capirci qualcosa in questo tiremmolla sulle alleanze anti-Meloni azionato senza cautela dal sopravvalutato Enrico Letta e che ora rimbalza in ogni dove in un’orgia di accuse e reciproche recriminazioni. La linea difensiva dinon è credibile Lungi da noi l’idea di distribuire torti e ragioni in una situazione già di per sé confusa e resa ...

