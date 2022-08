Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2022 ore 11:30 (Di sabato 6 agosto 2022) Viabilità DEL 6 AGOSTO 2022 ORE 11:20 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. TRAFFICO INTENSO IN PARTICOLARE PER GLI SPOSTAMENTI VERSO LE LOCALITA’ DI VILLEGGIATURA VEDIAMO NEL DETTAGLIO SULL’A1 Roma NAPOLI CODE IN DIREZIONE SUD TRA IL NODO CON LA A24 Roma TERAMO E VALMONTONE RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CON CODE A PARTIRE DA SAN CESAREO PER CHI VIAGGIA VERSO L’A1 E PIU’ AVANTI, SEMPRE SULL’A1 CODE TRA FROSINONE E CEPRANO VERSO L’ABRUZZO, CODE SULLA A24 Roma TERAMO TRA LA BARRIERA DI Roma EST E CASTEL MADAMA SULLA CASSIA BIS FORTI RALLENTAMENTI PER LAVORI IN CORSO, TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DELLA GIUSTINIANA SIA VERSO Roma SIA VERSO ... Leggi su romadailynews (Di sabato 6 agosto 2022)DEL 6 AGOSTOORE 11:20 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. TRAFFICO INTENSO IN PARTICOLARE PER GLI SPOSTAMENTI VERSO LE LOCALITA’ DI VILLEGGIATURA VEDIAMO NEL DETTAGLIO SULL’A1NAPOLI CODE IN DIREZIONE SUD TRA IL NODO CON LA A24TERAMO E VALMONTONE RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD CON CODE A PARTIRE DA SAN CESAREO PER CHI VIAGGIA VERSO L’A1 E PIU’ AVANTI, SEMPRE SULL’A1 CODE TRA FROSINONE E CEPRANO VERSO L’ABRUZZO, CODE SULLA A24TERAMO TRA LA BARRIERA DIEST E CASTEL MADAMA SULLA CASSIA BIS FORTI RALLENTAMENTI PER LAVORI IN CORSO, TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DELLA GIUSTINIANA SIA VERSOSIA VERSO ...

Bollino nero sulle strade, l'esodo estivo entra nel vivo In particolare Viabilità Italia prevede bollino nero nella mattinata di oggi con spostamenti in ... arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 "Appia" assicura i collegamenti tra Roma e le ... Viabilità Roma Regione Lazio del 06 - 08 - 2022 ore 10:30 VIABILITÀ DEL 6 AGOSTO 2022 ORE 10:20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ...TRAFFICO INTENSO IN QUESTE ORE PER CHI SI STA SPOSTANDO SULLE VARIE ARTERIE DEL TERRITORIO SULLA A24 ROMA