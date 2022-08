Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2022 ore 10:30 (Di sabato 6 agosto 2022) Viabilità DEL 6 AGOSTO 2022 ORE 10:20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, EDIZIONE CON INFORMAZIONI UTILI PER CHI SI SPOSTA VERSO LE LOCALITÀ TURISTICHE TRAFFICO INTENSO IN QUESTE ORE PER CHI SI STA SPOSTANDO SULLE VARIE ARTERIE DEL TERRITORIO SULLA A24 Roma TERAMO CODE ALL’ALTEZZA DEL NODO CON LA A1 Roma NAPOLI VERSO L’ABRUZZO SULLA A1 DISAGI CON LUNGHE CODE VERSO NAPOLI TRA LA STESSA A24 E VALMONTONE E PIU’ AVANTI TRA FROSINONE E CEPRANO SI RELLENTA ANCHE SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI CODE POI SULLA VIA FLACCA TRA GAETA E FORMIA DA FLAVIA DONDOLINI E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ AL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di sabato 6 agosto 2022)DEL 6 AGOSTOORE 10:20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, EDIZIONE CON INFORMAZIONI UTILI PER CHI SI SPOSTA VERSO LE LOCALITÀ TURISTICHE TRAFFICO INTENSO IN QUESTE ORE PER CHI SI STA SPOSTANDO SULLE VARIE ARTERIE DEL TERRITORIO SULLA A24TERAMO CODE ALL’ALTEZZA DEL NODO CON LA A1NAPOLI VERSO L’ABRUZZO SULLA A1 DISAGI CON LUNGHE CODE VERSO NAPOLI TRA LA STESSA A24 E VALMONTONE E PIU’ AVANTI TRA FROSINONE E CEPRANO SI RELLENTA ANCHE SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI CODE POI SULLA VIA FLACCA TRA GAETA E FORMIA DA FLAVIA DONDOLINI E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ AL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral

romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via Cassia (Ospedale San Pietro Fatebenefratelli-Gra) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso in via del Quadraro - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2022 ore 07:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #06-08-2022 - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso in via Latina - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2022 ore 19:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #05-08-2022 -