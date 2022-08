«Sono di Torre Angela, faccio come me pare»: due 25enni aggrediscono e minacciano i poliziotti (Di sabato 6 agosto 2022) A Latina, la scorsa notte, due ragazzi avrebbero minacciato e aggredito i poliziotti della Squadra Volante. I due 25enni sarebbero stati arrestati in seguito ad una violenta aggressione avvenuta sul Lungomare di Latina. Oltre a pesanti minacce, i poliziotti avrebbero subito anche violenze fisiche che hanno condotto uno degli agenti al Santa Maria Goretti a causa delle contusioni riportate. Leggi anche: Tenta di uccidere il boss Antonello Francavilla e suo figlio a Nettuno: arrestato imprenditore L’aggressione e le minacce Una semplice notte fuori si è trasformata in una storia di violenza e arresti che sembrerebbe non terminare a breve. Infatti, due ragazzi romani di circa 25 anni, a fine serata e dopo qualche bicchierino di troppo, avrebbero iniziato a dare in escandescenza attirando così l’attenzione dei poliziotti. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 6 agosto 2022) A Latina, la scorsa notte, due ragazzi avrebbero minacciato e aggredito idella Squadra Volante. I duesarebbero stati arrestati in seguito ad una violenta aggressione avvenuta sul Lungomare di Latina. Oltre a pesanti minacce, iavrebbero subito anche violenze fisiche che hanno condotto uno degli agenti al Santa Maria Goretti a causa delle contusioni riportate. Leggi anche: Tenta di uccidere il boss Antonello Francavilla e suo figlio a Nettuno: arrestato imprenditore L’aggressione e le minacce Una semplice notte fuori si è trasformata in una storia di violenza e arresti che sembrerebbe non terminare a breve. Infatti, due ragazzi romani di circa 25 anni, a fine serata e dopo qualche bicchierino di troppo, avrebbero iniziato a dare in escandescenza attirando così l’attenzione dei. ...

