Roberta Morise non trattiene le lacrime in diretta: il doloroso ricordo (Di sabato 6 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Roberta Morise non riesce a trattenersi, il ricordo del passato la fa commuovere. La conduttrice di Camper fa una confessione importante. La bella conduttrice quest’estate ha preso un bell’impegno accettando di co-condurre il programma che va in onda tutti i giorni. Camper è una trasmissione molto apprezzata poiché ogni giorno riesce a portare in giro Leggi su youmovies (Di sabato 6 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.non riesce a trattenersi, ildel passato la fa commuovere. La conduttrice di Camper fa una confessione importante. La bella conduttrice quest’estate ha preso un bell’impegno accettando di co-condurre il programma che va in onda tutti i giorni. Camper è una trasmissione molto apprezzata poiché ogni giorno riesce a portare in giro

zazoomblog : Roberta Morise non trattiene le lacrime in diretta: il doloroso ricordo - #Roberta #Morise #trattiene #lacrime - gvignatg : @RaiUno Roberta Morise a Camper spero faccia la volontaria e non sia pagata con soldi pubblici - ThomasRawland2 : RT @zazoomblog: Isola 16 sesta puntata: eliminata Roberta Morise Lory Del Santo e Marco Cucolo finiscono su Playa Sgamada. In nomination… -… - ThomasRawland2 : RT @ilvolobrasilfc1: Reposted from @soleadoofficial Soleadoofficial? robertamorise ?????????? La nostra Roberta Morise ci onora con la sua prese… - ThomasRawland2 : RT @zazoomblog: Roberta Morise torna da protagonista proposta col botto in RAI: spazio tutto suo - #Roberta #Morise #torna #protagonista ht… -