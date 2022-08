Refill Now Map, un progetto sostenibile dall’Isola d’Elba (Di sabato 6 agosto 2022) “Rivoluzionare il modo in cui l’acqua potabile viene consumata nelle destinazioni turistiche, facilitando l’accesso ai punti d’acqua, incentivando le persone a utilizzare le borracce riutilizzabili e riducendo il consumo di plastica e co2” Il team Refill Now, composto da ragazzi Elbani, ha sviluppato un network condiviso di punti d’acqua pubblici (fontanelle) e privati (hotel, bar, ristoranti partner), dove turisti e cittadini possono trovare facilmente i punti Refill e riempire la borraccia riducendo il consumo di plastica. La parte innovativa del progetto è la Refill Now Map, una mappa interattiva con sistema di navigazione connessa con le borracce riutilizzabili tramite il QR code in modo da rendere il servizio Refill facile e accessibile a tutti, senza scaricare una app o condividere i dati ... Leggi su lopinionista (Di sabato 6 agosto 2022) “Rivoluzionare il modo in cui l’acqua potabile viene consumata nelle destinazioni turistiche, facilitando l’accesso ai punti d’acqua, incentivando le persone a utilizzare le borracce riutilizzabili e riducendo il consumo di plastica e co2” Il teamNow, composto da ragazzi Elbani, ha sviluppato un network condiviso di punti d’acqua pubblici (fontanelle) e privati (hotel, bar, ristoranti partner), dove turisti e cittadini possono trovare facilmente i puntie riempire la borraccia riducendo il consumo di plastica. La parte innovativa delè laNow Map, una mappa interattiva con sistema di navigazione connessa con le borracce riutilizzabili tramite il QR code in modo da rendere il serviziofacile e accessibile a tutti, senza scaricare una app o condividere i dati ...

