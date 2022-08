Nuovo difensore Milan | ‘differenza’ di 10 milioni di euro

DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, definito il futuro di #Gabbia: quando arriverà un nuovo difensore andrà alla @sampdoria - salento_news : Polverizzati in poche ore i 4mila biglietti rimanenti per Lecce-Inter ed intanto arriva un nuovo difensore centrale - tcm24com : Ufficiale: Mert Cetin è un nuovo difensore del Lecce #Cetin #Lecce #Verona - FilippoLaBua1 : RT @DIRETTADCM: ?? UFFICIALE ?? #Cetin è un nuovo giocatore del #Lecce! ?? Il difensore centrale turco classe '97 arriva dall'Hellas #Verona i… - DIRETTADCM : ?? UFFICIALE ?? #Cetin è un nuovo giocatore del #Lecce! ?? Il difensore centrale turco classe '97 arriva dall'Hellas… -

Voce Giallo Rossa

Capitano della squadra sarà ilcentrale Michele Cevoli, che parla delle aspettative per l'... Tuttavia, lavorare con un gruppo in gran partenon lo spaventa, anzi: 'Se siamo arrivati ...LECCE -colpo di Corvino e Trinchera che hanno ingaggiato ilMert Cetin. Il marcatore turco 25 anni è di proprietà dell'Hellas Verona. Cetin arriva in giallorosso a titolo temporaneo con ... Un nuovo difensore non è una priorità Per il classe '97 questa sarà la sua terza avventura in Serie A. Il comunicato ufficiale Cetin è il nuovo rinforzo del Lecce per la retroguardia di Baroni. Il difensore può giocare da centrale ma ...Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Cittadella, arriva la prima risposta sul mercato del Lecce: Mert Cetin difensore ...