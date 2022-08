Il Napoli prova a sbloccare la trattativa per Raspadori con una contropartita: la risposta del Sassuolo (Di sabato 6 agosto 2022) Sono ore e giorni molto caldi, non soltanto per il meteo. Il Napoli sta provando a spingere per ottenere un sì definitivo dal Sassuolo per Giacomo Raspadori. L’accordo con il giocatore c’è già da tempo – 2,5 milioni a stagione fino al 2027 – ma è piuttosto complicato trovare una quadra con il club neroverde, che rimane piuttosto irremovibile sulle sue richieste. Ieri c’è stato un incontro tra le due società che, però, non ha portato i risultati sperati: un altro faccia a faccia è atteso nelle prossime 48 ore. FOTO: Getty – Raspadori SassuoloNel frattempo, Il Mattino racconta di come Raspadori sia rimasto piuttosto male per l’esito dell’incontro, dato che probabilmente si aspettava un avvicinamento tra le parti. Al contrario, ognuno è ben saldo sulle proprie ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 6 agosto 2022) Sono ore e giorni molto caldi, non soltanto per il meteo. Ilstando a spingere per ottenere un sì definitivo dalper Giacomo. L’accordo con il giocatore c’è già da tempo – 2,5 milioni a stagione fino al 2027 – ma è piuttosto complicato trovare una quadra con il club neroverde, che rimane piuttosto irremovibile sulle sue richieste. Ieri c’è stato un incontro tra le due società che, però, non ha portato i risultati sperati: un altro faccia a faccia è atteso nelle prossime 48 ore. FOTO: Getty –Nel frattempo, Il Mattino racconta di comesia rimasto piuttosto male per l’esito dell’incontro, dato che probabilmente si aspettava un avvicinamento tra le parti. Al contrario, ognuno è ben saldo sulle proprie ...

