Furia De Laurentiis in panchina: entra in campo a protestare con l'arbitro (Di sabato 6 agosto 2022) Fuori programma con Aurelio De Laurentiis protagonista all'intervallo del match amichevole tra Napoli ed Espanyol , al "Teofilo Patini" di Castel di Sangro. Tutto nasce nei minuti di recupero del ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 6 agosto 2022) Fuori programma con Aurelio Deprotagonista all'intervallo del match amichevole tra Napoli ed Espanyol , al "Teofilo Patini" di Castel di Sangro. Tutto nasce nei minuti di recupero del ...

Eurosport_IT : Furia De Laurentiis: entra in campo e protesta per i falli duri subiti dai suoi giocatori ??? #Napoli | #Espanyol |… - sportli26181512 : Troppi interventi duri: De Laurentiis entra in campo per protestare con l'arbitro: Troppi interventi duri: De Laure… - infoitsport : Raspadori-Napoli, furia Ferrara: 'De Laurentiis non ceda a questo ricatto' - NGarbatella : per gli amici giallorossi del ' lotitosacomanna' a lui gli hanno fatto perdere 40 milioni per vendere la Salernitan… -