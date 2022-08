Dua Lipa scatenata durante il concerto di Mahmood (VIDEO)

(Di sabato 6 agosto 2022) Duasi scatena con la musica diIeri seraha dato grande spettacolo a Pristina, in Kosovo,il Sunny Hill Festival. Ilne è stato organizzato da Duae dal papà di quest’ultima, Dukagjin. Come potete vedere da queste immagini la popstar è parsa davvero entusiasta di poter accogliere il collega L'articolo proviene da Novella 2000.

RaiRadio2 : “Un'artista di punta che mi piacerebbe molto ascoltare dal vivo è Dua Lipa' ?? @bocelli_matteo con @emastokholma ne… - chillysonline4u : RT @Texosexxo: Mahmood vicino a Dua Lipa cosa fai vatti a scopare Blanco coglione di merda - Strida04 : RT @wiresdiaries: DUA LIPA E MAHMOOD DUE DIVINITÀ - chiachiacchera : RT @glicinedinottex: quando e allora dua lipa: mahmood: - chiachiacchera : RT @ciaosonoicaro: buongiorno con dua lipa che balla così quando c’è mahmood -

Dopo aver dovuto rinviare il suo show a Torre del Lago per problemi di salute, ieri sera Mahmood è tornato a cantare al Sunny Hill Festival di Pristina, concertone organizzato dae suo padre Dukagjin . Il vincitore del Festival di Sanremo si è esibito in Kosovo davanti a migliaia di persone e tra il pubblico a scatenarsi sulle note di Soldi , Klan e Brividi c'era ...Ieri è stata una giornata speciale per Mahmood : il vincitore del Festival di Sanremo si è esibito al Sunny Hill Festival di Pristina, in Kosovo, evento organizzato dae da suo padre Dukagjin, entrambi britannici ma di origini kosovare, accanto ad artisti come J Balvin, Diplo e DJ Regard. Leggi anche "Ci fai twerkare il cuore": Mahmood al Vox di Nonantola '...Una scatenata Dua Lipa durante il concerto di Mahmood al Sunny Hill Festival. La popstar non contiene l'entusiasmo: "Tu sei un sogno" ...Roma, 6 ago. (askanews) - Dopo il temporaneo stop del suo 'Ghettolimpo Summer Tour' a causa di un'infiammazione alle corde vocali, Mahmood ...