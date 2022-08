Dorita Delle Donne | rubati i fondi raccolti in chiesa | la denuncia del parroco di Gragnano

Una cena sociale per raccogliere fondi per la loro concittadinaDonne ammalata di una rara forma di tumore. Il 31 luglio a Gragnano, l'appuntamento nel cortile dell'Istituto Vincenzo D'Amato, promosso dall'associazione Santa Caterina. Una serata ...Una piccola, buona notizia perDonne . Di quelle che però possono fare tutta la differenza del mondo. La 32enne di Castellammare di Stabia, ma residente a Londra, ha iniziato una nuova terapia sperimentale per il ...Rubati in chiesa i soldi per far curar Dorita Delle Donne. La denuncia è del parroco della chiesa del Corpus Domini a Gragnano, don Emanuele Rosanova che anche sui social ...Una cena sociale per raccogliere fondi per la loro concittadina Dorita Delle Donne ammalata di una rara forma di tumore. Il 31 luglio a Gragnano, l'appuntamento ...