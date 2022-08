Covid, Sileri: “In autunno rialzerà la testa, pronti con i vaccini” (Di sabato 6 agosto 2022) ROMA – L’emergenza Covid “non è finita”, il virus “c’è e rialzerà la testa in autunno”, perciò “dobbiamo essere pronti con le vaccinazioni”. E’ quanto ha precisato ieri il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri (foto), ospite di ‘TimeLine’ in onda su Sky Tg24. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 6 agosto 2022) ROMA – L’emergenza“non è finita”, il virus “c’è elain”, perciò “dobbiamo esserecon le vaccinazioni”. E’ quanto ha precisato ieri il sottosegretario alla Salute Pierpaolo(foto), ospite di ‘TimeLine’ in onda su Sky Tg24. L'articolo L'Opinionista.

sole24ore : Covid, Sileri: “Non sono previste chiusure e mascherine a scuola, il green pass non serve più” - Il Sole 24 ORE… - yajamer : RT @ImolaOggi: Covid, Sileri: 'non è finita, pronti con vaccini in autunno' - Lopinionista : Covid, Sileri: 'In autunno rialzerà la testa, pronti con i vaccini' - lucarigoni07 : RT @sole24ore: Covid, Sileri: “Non sono previste chiusure e mascherine a scuola, il green pass non serve più” - Il Sole 24 ORE https://t.co… - Ilsognatore13 : RT @liliaragnar: #Sileri: 'non è finita, pronti con vaccini in autunno' Maledetto criminale, pezzo di ??,la pagherai prima o poi assieme ai… -