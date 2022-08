Come funziona il sistema di intelligence e di sicurezza ucraino (Di sabato 6 agosto 2022) Il servizio di sicurezza dell’Ucraina, noto Come SBU (Služba bezpeky Ukraïny), è la principale autorità di sicurezza e intelligence interna del Paese. Si tratta, in sostanza, del successore del KGB risalente all’epoca sovietica, quando il Paese faceva parte, appunto, dell’Unione Sovietica. In seguito allo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, la SBU ha rivestito InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 6 agosto 2022) Il servizio didell’Ucraina, notoSBU (Služba bezpeky Ukraïny), è la principale autorità diinterna del Paese. Si tratta, in sostanza, del successore del KGB risalente all’epoca sovietica, quando il Paese faceva parte, appunto, dell’Unione Sovietica. In seguito allo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, la SBU ha rivestito InsideOver.

AlbertoBagnai : Avrebbe bisogno di seguire qualche semina per capire come funziona. Non funziona così. E, come vedete, morti i gril… - lorepregliasco : Tutto può ancora succedere, ma mi pare che Calenda e il centro da soli, visto come funziona il Rosatellum, sarebber… - CarloCalenda : All’andata Tajani - NATO; al ritorno Tajani - Putin. Come funziona la linea aerea Rm/Bxl del buon Tajani. - sskimad : potermi realizzare in nessun lavoro, perché già solo l’idea di trovare un lavoro che sia un minimo appagante mi sem… - dolores20943592 : RT @valy_s: Capito come funziona? Giornalisti sinistri, quelli del “fate presto”e che nel 2018 gridavano allo scandalo perché “non si riesc… -