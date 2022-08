Blanco concerto 6 agosto 2022 a Cattolica: scaletta canzoni, biglietti, orario e dove si trova (Di sabato 6 agosto 2022) Blanco concerto 6 agosto 2022 a Cattolica Dopo aver ... Leggi su spettacoloitaliano (Di sabato 6 agosto 2022)Dopo aver ...

itsannieilibon : RT @lafintacinica: comunque ci si può indignare sia per la palpata a Blanco che per quelle ricevute dalla ragazza durante il concerto eh, n… - lafintacinica : comunque ci si può indignare sia per la palpata a Blanco che per quelle ricevute dalla ragazza durante il concerto… - se_re_naaaa : Ieri sera al concerto di Cristina D’Avena ho saltato e cantato come nemmeno i ventenni fanno ai concerti di Blanco… - sembraquasi : Ho trovato uno zaino con un biglietto con il nominativo MARIA TOSI al concerto di Blanco a Cattolica, se stai legge… - Silvia5SOS : Alle 21 ho il concerto di Blanco. Io alle 16:10: stesa sul letto a guardare i miei video del take my hand Padova -