Amici 22, spoiler sul debutto: la prima puntata potrebbe andare in onda il 18 settembre (Di sabato 6 agosto 2022) A settembre prenderà il via la ventiduesima edizione di Amici. Stando a quanto si apprende sul canale Twitter, il talent show condotto da Maria De Filippi dovrebbe tornare in onda domenica 18 settembre 2022, nella fascia pomeridiana. In occasione della prima puntata stagionale verrà proclamata la nuova classe di allievi e resi ufficiali i sei professori della commissione interna. Amici 22, aggiornamenti sulla programmazione Maria De Filippi sarà una delle prime conduttrici a rientrare dalle vacanze estive. Queen Mary infatti, da settembre tornerà alla conduzione di Amici e Uomini e Donne. (l'articolo continua dopo la foto.) Uomini e Donne dovrebbe tornare su Canale 5 lunedì 19 settembre 2022, Amici un ...

