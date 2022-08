Ultime Notizie – Elezioni 2022, Renzi: “Di Maio con il Pd, una sceneggiata” (Di venerdì 5 agosto 2022) “Con il Pd c’è Di Maio, quello che ha abolito la povertà dal terrazzino di palazzo Chigi. Il Pd si presta a questa sceneggiata”. Così detto Matteo Renzi a radio Anch’io. “Dobbiamo essere seri, questo gioco delle alleanze è un incredibile teatrino, una fiction, una commedia che non fa ridere”, ha aggiunto parlando in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre 2022. “In questa campagna elettorale Letta è il miglior alleato della Meloni“, ha poi aggiunto. “C’è un solo modo per riavere Draghi a palazzo Chigi, sperare che il centrodestra non vinca le Elezioni”, ha continuato sottolineando: “La verità è che si va a Elezioni mettendosi insieme per dividersi il giorno dopo. Ma in un sistema civile uno va con le sue idee e poi, se nessuno ha la maggioranza, in ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 5 agosto 2022) “Con il Pd c’è Di, quello che ha abolito la povertà dal terrazzino di palazzo Chigi. Il Pd si presta a questa”. Così detto Matteoa radio Anch’io. “Dobbiamo essere seri, questo gioco delle alleanze è un incredibile teatrino, una fiction, una commedia che non fa ridere”, ha aggiunto parlando in vista dellepolitiche del 25 settembre. “In questa campagna elettorale Letta è il miglior alleato della Meloni“, ha poi aggiunto. “C’è un solo modo per riavere Draghi a palazzo Chigi, sperare che il centrodestra non vinca le”, ha continuato sottolineando: “La verità è che si va amettendosi insieme per dividersi il giorno dopo. Ma in un sistema civile uno va con le sue idee e poi, se nessuno ha la maggioranza, in ...

