Secondo l'intelligenceper cercare lo sfondamento su, dopo giorni in cui l'artiglieria non ha dato tregua, sarebbero arrivati i temuti mercenari della Wagner. Ma il primo assalto, tentato mercoledi' a est ...Altre 17 persone sono state evacuate dai distretti die Kramatorsk e 33 - inclusi 11 bambini - dalla città di Toretsk. La vice premiere ministra per la Reintegrazione dei Territori ... Ucraina, a Bakhmut coi russi a due chilometri dal centro: "E' l'inferno" - Mondo Secondo l'intelligence ucraina per cercare lo sfondamento su Bakhmut, dopo giorni in cui l'artiglieria non ha dato tregua, sarebbero arrivati ...Tre navi di grano lasciano i porti ucraini del Mar NeroLa Turchia dice che il mondo non può porre fine alla guerra ignorando la RussiaLa Russia vieta ad ...