Tragico incidente nel napoletano | muore una ragazza di 23 anni

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 5 agosto 2022) NOLA.questa mattina all’alba a Nola. Una giovane di 23ha perso la vita a seguito dello schianto. I fatti in via On. Napolitano, all’incrocio con via Nazionale, nei pressi della rotatoria.mortale a Nola La vittima era a bordo di uno scooter che, per cause ancora da accertare, ha perso L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.