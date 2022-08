Smart working 2022: cosa cambia dal 1° settembre. Le novità (Di venerdì 5 agosto 2022) Gli anni dell’emergenza COVID-19 hanno visto un massiccio ricorso allo Smart-working interpretato come utile strumento per garantire da un lato la continuità economico – produttiva delle aziende durante i vari lockdown e, dall’altro, limitare i contatti tra le persone e la diffusione del virus. In questi mesi estivi stiamo assistendo al progressivo abbandono delle regole che, nel corso dell’emergenza pandemica, hanno favorito il lavoro a distanza. Il prossimo 31 agosto terminerà infatti il regime di Smart working semplificato, mentre lo scorso 31 luglio ha già segnato il tramonto del diritto al lavoro agile per lavoratori fragili e genitori di figli minori di quattordici anni. Non mancano tuttavia una serie di novità degli ultimi giorni, come la procedura di comunicazione “light” dei lavoratori in ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 5 agosto 2022) Gli anni dell’emergenza COVID-19 hanno visto un massiccio ricorso allointerpretato come utile strumento per garantire da un lato la continuità economico – produttiva delle aziende durante i vari lockdown e, dall’altro, limitare i contatti tra le persone e la diffusione del virus. In questi mesi estivi stiamo assistendo al progressivo abbandono delle regole che, nel corso dell’emergenza pandemica, hanno favorito il lavoro a distanza. Il prossimo 31 agosto terminerà infatti il regime disemplificato, mentre lo scorso 31 luglio ha già segnato il tramonto del diritto al lavoro agile per lavoratori fragili e genitori di figli minori di quattordici anni. Non mancano tuttavia una serie didegli ultimi giorni, come la procedura di comunicazione “light” dei lavoratori in ...

fattoquotidiano : COMPAGNO BRUNETTA La riforma contro i lavativi, gli insulti ai precari, lo smart working “finto, tutti al lavoro”.… - FabioSavelli : Italia, fanalino di coda per lo smart working via @nuvoladellavoro @corriere - inCOWORK_ing : Lo #Smartworking semplificato diventa la regola: le novità da settembre ????? - studiomarzocchi : Ultima Ora: Smart working, torna l’accordo individuale dal primo settembre #economia #italia #governo #finanza… - ivandileonardo : Smart working sul bagnasciuga? Si o no? -