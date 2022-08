Serie A 2022-2023, dove vedere il calcio in tv: Dazn, Sky, Now e Tim, prezzi e abbonamenti (Di venerdì 5 agosto 2022) Manca solamente una settimana all’inizio del campionato di calcio di Serie A 2022-2023. Il 13 agosto, infatti, scatterà il massimo torneo di calcio del nostro Paese di conseguenza i prossimi saranno gli ultimi giorni a disposizione, per chi volesse vedersi i match in tv, per sottoscrivere un abbonamento. Serie A 2022-2023 e abbonamenti, 5/8/2022 – Computermagazine.itLa prima cosa da sapere è che su Dazn si vedranno tutte e dieci le partite di ogni giornata, di cui sette in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky. Inoltre, Dazn è visibile anche su Tim-Vision, con apposito abbonamento, mentre è notizia di questi giorni lo sbarco dell’app anche su Sky Q (in ogni caso, per ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 5 agosto 2022) Manca solamente una settimana all’inizio del campionato didi. Il 13 agosto, infatti, scatterà il massimo torneo didel nostro Paese di conseguenza i prossimi saranno gli ultimi giorni a disposizione, per chi volesse vedersi i match in tv, per sottoscrivere un abbonamento., 5/8/– Computermagazine.itLa prima cosa da sapere è che susi vedranno tutte e dieci le partite di ogni giornata, di cui sette in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky. Inoltre,è visibile anche su Tim-Vision, con apposito abbonamento, mentre è notizia di questi giorni lo sbarco dell’app anche su Sky Q (in ogni caso, per ...

